Премьер-министр Северной Ирландии отреагировал на вариант жесткого Brexit

Новости мира: Премьер-министр Северной Ирландии считает, что жесткий Brexit может привести к объединению Ирландии

Выход Великобритании из Евросоюза без сделки может привести к тому, что многие жители Северной Ирландии начнут задумываться об объединенной Ирландии.

Об этом заявил ирландский премьер-министр Лео Варадкар, сообщает AFP.

"Люди, которых вы можете охарактеризовать как умеренных националистов или умеренных католиков, которые были более или менее довольны существующим положением дел, будут больше ориентироваться на объединенную Ирландию", - сказал Варадкар.

Такой комментарий премьера Ирландии прозвучал после того, как новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что текущая сделка с ЕС по Brexit неприемлема, и определил подготовку к выходу из ЕС без соглашения как "первоочередную задачу" для нового правительства Соединенного Королевства.

Как известно, напряженность вокруг соглашения о Brexit сосредоточена на так называемом "ирландском бэкстопе" - механизме, предназначенном для сохранения единого рынка блока и предотвращения жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, входящей в состав ЕС.