Около 150 тысяч жителей Берлина выходили на прайд-парад (Фото)

Новости мира: Жители Берлина в Christopher Street Day поддержали ЛГБТ-сообщество.

В Берлине в субботу, 27 июля, тысячи людей вышли на прайд-парад против дискриминации ЛГБТ-сообщества в рамках празднования Christopher Street Day.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным организаторов, в ярком марше по улицам города приняли участие около 150 тысяч человек. Ожидалось, что свидетелями действа станут до 600 тысяч человек.

Участники акции прошлись маршем от улицы Курфюрстендамм к Бранденбургским воротам. Они несли плакаты с лозунгами "Нет — сексу с нацистами" и "Отправь патриархат в ад", бросали конфетти и размахивали радужными флагами.

Порядок во время акции обеспечивали около 800 полицейских.

Christopher Street Day, который ежегодно отмечается во многих странах, отметили в Берлине уже в 41-й раз. В прошлом году в демонстрации в немецкой столице приняли участие около 600 тысяч человек.