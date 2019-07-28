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Британия готовится к "жесткому" Brexit

Британия готовится к "жесткому" Brexit
16:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Великобритания наращивает подготовку к "жесткому" Brexit.

Новое правительство Британии исходит из предположения, что ЕС не согласится пересмотреть соглашение о Brexit, и наращивает подготовку к выходу из Евросоюза без соглашения 31 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своей колонке для Sunday Times написал член правительства Джонсона Майкл Гоув, главной ответственностью которого является подготовка к "жесткому" Brexit.

Борис Джонсон планирует договориться с ЕС о новом соглашении, которое бы исключало противоречивый механизм "бекстоп" для Северной Ирландии. Однако ЕС неоднократно говорил, что не согласится изменить соглашение.

"Мы все еще надеемся, что они (лидеры ЕС. - ред.) передумают, но мы должны действовать, исходя из предположения, что этого не произойдет... Ни одна сделка сейчас не является реальной перспективой, и мы должны убедиться, что мы готовы" , - написал Гоув.

Он отметил, что планирование выхода из ЕС без соглашения сейчас является приоритетом номер один для правительства.

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Гоув сказал, что правительство запустит одну из крупнейших информационных кампаний, которые когда-либо видела эта страна, чтобы подготовить людей и бизнес к выходу без соглашения.

The Sunday Times также сообщила, что вдохновитель кампании за выход из ЕС на референдуме 2016 года Доминик Каммингс, который теперь является старшим помощником Джонсона, имеет поручение от премьера реализовать Brexit "всеми необходимыми средствами".

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ЕС, Великобритания, Brexit, Майкл Гоув.
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