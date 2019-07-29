Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Слипачук: Новый парламент изменит состав ЦИК
Слипачук: Новый парламент изменит состав ЦИК
В суд передано дело об убийстве ветерана АТО Олешко
В суд передано дело об убийстве ветерана АТО Олешко
"Динамо" завоевало Суперкубок Украины
"Динамо" завоевало Суперкубок Украины
Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото)
Сказочные пейзажи в работах Линн Гизаман (Фото)

МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве

МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве
03:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: МИД Польши призвало прекратить насилие против демонстрантов в Москве.

В Варшаве призвали Россию "прекратить использование силы против мирных демонстрантов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Министерство иностранных дел Польши в заявлении призвал Россию "прекратить использование силы против мирных демонстрантов и применения произвольных задержаний". Это реакция на действия российских властей против участников субботнего протеста оппозиции в центре Москвы.

В МИД Польши отметили, что свобода собраний и свобода слова - это одна из основных гражданских и политических свобод, а их гарантия - это обязанность каждого демократического государства.

В заявлении польское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что субботние "события вписываются в усиливающиеся случаи нарушения гражданских прав и задержания известных оппозиционных активистов, то есть гражданского общества". Это, как говорится в заявлении МИД Польши, "в связи с местными выборами, которые состоятся в России осенью 2019 года, наполняет международное сообщество все больше обеспокоенностью по соблюдению международных избирательных стандартов ".

Напоминаем, жестокий разгон мирной демонстрации в Москве назвали в Европейском Союзе " непропорциональным использованием силы ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Митинг, Россия, МИД, Полиция, РФ, МИД Польши, разгон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
02 На 6 участках во Львовской области пересчитают голоса: решение суда
03 Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
04 Гороскоп на завтра, 29 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава Нацразведки США вскоре покинет свой пост
Глава Нацразведки США вскоре покинет свой пост
МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве
МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве
За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро
За этот год уже изъято более 250 тыс. поддельных евро
Не хуже снотворного: продукты, которые помогут уснуть
Не хуже снотворного: продукты, которые помогут уснуть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь