МИД Польши осудило насилие против митингующих в Москве

Новости мира: МИД Польши призвало прекратить насилие против демонстрантов в Москве.

В Варшаве призвали Россию "прекратить использование силы против мирных демонстрантов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Министерство иностранных дел Польши в заявлении призвал Россию "прекратить использование силы против мирных демонстрантов и применения произвольных задержаний". Это реакция на действия российских властей против участников субботнего протеста оппозиции в центре Москвы.

В МИД Польши отметили, что свобода собраний и свобода слова - это одна из основных гражданских и политических свобод, а их гарантия - это обязанность каждого демократического государства.

В заявлении польское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что субботние "события вписываются в усиливающиеся случаи нарушения гражданских прав и задержания известных оппозиционных активистов, то есть гражданского общества". Это, как говорится в заявлении МИД Польши, "в связи с местными выборами, которые состоятся в России осенью 2019 года, наполняет международное сообщество все больше обеспокоенностью по соблюдению международных избирательных стандартов ".

Напоминаем, жестокий разгон мирной демонстрации в Москве назвали в Европейском Союзе " непропорциональным использованием силы ".