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Во Франции произошла стрельба, есть жертвы

Во Франции произошла стрельба, есть жертвы
05:29 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В результате стрельбы во Франции не менее 3 погибших.

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, произошедшей в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Bleu, передает УНН.

Инцидент произошел около 20:00 по парижскому времени (21:00 Киев) рядом с заправкой в городе Ольуль. Обстоятельства инцидента сейчас неизвестны. Среди погибших женщина, которая скончалась от полученных ранений в госпитале.

Во Франции за последнее время пять полицейских покончили с собой

Место происшествия оцеплено, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.

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Франция, Полиция, Стрельба.
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