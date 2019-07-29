Во Франции произошла стрельба, есть жертвы

Новости мира: В результате стрельбы во Франции не менее 3 погибших.

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы, произошедшей в департаменте Вар на юго-востоке Франции.

Об этом сообщила в воскресенье радиостанция France Bleu, передает УНН.

Инцидент произошел около 20:00 по парижскому времени (21:00 Киев) рядом с заправкой в городе Ольуль. Обстоятельства инцидента сейчас неизвестны. Среди погибших женщина, которая скончалась от полученных ранений в госпитале.

Место происшествия оцеплено, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.