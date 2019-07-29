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Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей

Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей
23:37 Пн, 29 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: 29 июля премьер-министр Борис Джонсон официально переезжает на Даунинг-стрит.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнерша Кэрри Симондс в понедельник переедут в резиденцию на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-секретаря премьера.

"Премьер-министр официально переезжает сегодня, и да, его партнерша также будет жить там", - сказала пресс-секретарь Джонсона.

Пресс-секретарь заверила, что проживание Симондс на Даунинг-стрит не станет дополнительной нагрузкой для британских налогоплательщиков.

Мнение британцев о том, стоит ли Симондс жить на Даунинг-стрит, разделилось. Так, согласно опросу Deltapoll 33% британцев поддержали решение пары вместе жить в резиденции и столько же высказались против.

Сообщается, что Джонсон и Симондс займут большую квартиру в доме 11 на Даунинг-стрит, в то время как министр финансов Саджид Джавид, у которого четверо детей, будет жить в меньшей квартире в доме 10 по Даунинг-стрит.

Традиционно резиденцией британского премьер-министра считается именно дом номер 10 на Даунинг-стрит. Однако, отмечают британские СМИ, несколько последний премьеров, начиная с Тони Блэра, предпочли ему соседний 11 "роскошный дом с четырьмя спальнями".

Сам Джонсон, как ожидается, своих детей перевозить на Даунинг-стрит не будет.

Симмондс станет первой неофициальной партнершей премьер-министра Великобритании, проживающей на Даунинг-стрит, сообщает телеканал. Джонсон, по данным СМИ, все еще официально не разведен со своей супругой Мариной Уилер, с которой они прожили вместе порядка 25 лет.

Ранее сообщалось, что Джонсон и Симондс планируют взять питомца из приюта для собак. При этом, ожидается, что это будет не щенок, а взрослая собака. Информации о том, какую породу хотят выбрать Борис Джонсон и Кэрри Симондс, пока нет.

На прошлой неделе Джонсон с большим отрывом победил в гонке за должность премьер-министра, набрав 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии. Предыдущий премьер Тереза Мэй покинула свой пост из-за того, что не смогла получить поддержки в британском парламенте по вопросу Brexit.

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Борис Джонсон, Премьер-министр Великобритании, Даунинг-стрит, Кэрри Симондс.
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