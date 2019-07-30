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Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН

Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Польша является непостоянным членом Совета Безопасности ООН в течение 2018-2019 годов.

Вопрос безопасности в Украине будет одним из приоритетов месячного председательства Польши в Совете Безопасности ООН в августе. Об этом во время встречи с журналистами в Варшаве подчеркнул глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Имеем некоторую динамику политического процесса в Украине. Мы поддерживаем действия Президента Зеленского и его партии относительно реформирования страны и обеспечения мира", - отметил Чапутович.

Он напомнил, что действия Польши как непостоянного члена Совбеза ООН уже имели практическое измерение в украинском направлении. В частности, Варшава инициировала назначение спецпредставителя генсека ООН по вопросам Украины.

"Это пока не принято, но дискуссия продолжается", - отметил глава польской дипломатии.

Чапутович подчеркнул, что во время месячного председательства в Совбезе ООН Польша планирует напомнить об очередной годовщине российской агрессии в Грузии.

"Этот день был учрежден путем принятой резолюции по нашей инициативе", - констатировал Чапутович.

По его словам, в числе приоритетов Польского председательства в ООН в августе будет укрепление роли международного права в мире, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и вопросы безопасности в европейском регионе.

Чапутович также пронформировал, что Польша будет подавать свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека на 2020-2022 годы.

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Украина, Польша, Совбез ООН, Яцек Чапутович.
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