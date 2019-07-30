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В Шотландии не верят словам Джонсона о Brexit с соглашением

В Шотландии не верят словам Джонсона о Brexit с соглашением
07:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Новоизбранный премьер-министр Британии Борис Джонсон встретился с первым министром Шотландии Николой Стерджен.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом.

Об этом пишет DW.

По мнению Стерджен, высказанному по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за Brexit без договора с Евросоюзом.

Неясно, добавила Стерджен, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit.

"Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к Brexit без договора", − сказала глава правительства Шотландии.

Администрация британского премьер-министра заявила, что Джонсон в разговоре со Стерджен подтвердил свою точку зрения, согласно которой он намерен вести переговоры с ЕС о новом договоре по Brexit.

На настоящий момент стороны исходят из того, что Великобритания при любых обстоятельствах покинет ЕС 31 октября.

Brexit: Джонсон считает, что есть возможность заключить новую сделку с ЕС

Недавно Лондон ужесточил тон в общении с ЕС. Новый министр иностранных дел Доминик Рааб в понедельник обвинил Брюссель в "упрямстве", потому что ЕС больше не хочет возвращаться к соглашению о Brexit, заключенном с предыдущим британским правительством.

"Шотландское правительство в течение лета продолжит подготовку к очередному референдуму о независимости", - добавила Стерджен.

Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit

Напомним: в результате первого голосования по этому вопросу, проведенного в 2014 году, 55 процентов шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании. Однако на референдуме по Brexit в июне 2016 года они в основном голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.

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Великобритания, Шотландия, Борис Джонсон, Никола Стерджен, Brexit.
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