В Шотландии не верят словам Джонсона о Brexit с соглашением

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает курс на выход из Евросоюза, которого придерживается новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опасным для своего региона и страны в целом.
Об этом пишет DW.
По мнению Стерджен, высказанному по итогам встречи с Джонсоном в Эдинбурге, он выступает за Brexit без договора с Евросоюзом.
Неясно, добавила Стерджен, как Джонсон хочет убедить ЕС пересмотреть условия договора о Brexit.
"Независимо от того, что он говорит на публике, я делаю вывод, что он действительно стремится к Brexit без договора", − сказала глава правительства Шотландии.
Администрация британского премьер-министра заявила, что Джонсон в разговоре со Стерджен подтвердил свою точку зрения, согласно которой он намерен вести переговоры с ЕС о новом договоре по Brexit.
На настоящий момент стороны исходят из того, что Великобритания при любых обстоятельствах покинет ЕС 31 октября.
Недавно Лондон ужесточил тон в общении с ЕС. Новый министр иностранных дел Доминик Рааб в понедельник обвинил Брюссель в "упрямстве", потому что ЕС больше не хочет возвращаться к соглашению о Brexit, заключенном с предыдущим британским правительством.
"Шотландское правительство в течение лета продолжит подготовку к очередному референдуму о независимости", - добавила Стерджен.
Напомним: в результате первого голосования по этому вопросу, проведенного в 2014 году, 55 процентов шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании. Однако на референдуме по Brexit в июне 2016 года они в основном голосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС.