Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в военных учениях в Грузии

Новости мира: Офицеры Литовско-польско-украинской бригады принимают участие многонациональных учения AGILE SPIRIT 2019 началось 27 июля в Грузии и продлится до 10 августа 2019 года.

"Более 3 тыс военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров Альянса привлечено к Agile Spirit 2019, а именно: Грузия, США, Великобритания, Украина, Болгария, Греция, Бельгия, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Черногория, Норвегия и Турция, в состав которых вошло 23 военнослужащих Литовско-польско-украинской бригады, является штабом дивизии для всего личного состава обучения", - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ во вторник.

Многонациональное военное обучение проводится в районах Сенаки (SENAKI Base), Ахалцихе (ORPHOLO Training Area) и вблизи Тбилиси (VAZIANI Training Area) и включает командно-штабную и полевую фазы, целью которых является отработать взаимодействие, тренировать и усовершенствовать возможности подразделений в ходе планирования и проведение совместных операций в международной среде.

"Целью обучения является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран - партнеров Альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря", - подытожили в сообщении.