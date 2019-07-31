Скачать
Среда, 31.07.2019
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Итоги 30 июля: Аваков и Порошенко, Богдан и Кличко, дело ОАСК и новые депутаты
Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
Аккредитация СМИ в новую Раду стартует 1 августа
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 30 июля
Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна
Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна

Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в военных учениях в Грузии

Офицеры "ЛитПолУкрбрига" участвуют в военных учениях в Грузии
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Офицеры Литовско-польско-украинской бригады принимают участие многонациональных учения AGILE SPIRIT 2019 началось 27 июля в Грузии и продлится до 10 августа 2019 года.

"Более 3 тыс военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров Альянса привлечено к Agile Spirit 2019, а именно: Грузия, США, Великобритания, Украина, Болгария, Греция, Бельгия, Польша, Латвия, Литва, Румыния, Черногория, Норвегия и Турция, в состав которых вошло 23 военнослужащих Литовско-польско-украинской бригады, является штабом дивизии для всего личного состава обучения", - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ во вторник.

Многонациональное военное обучение проводится в районах Сенаки (SENAKI Base), Ахалцихе (ORPHOLO Training Area) и вблизи Тбилиси (VAZIANI Training Area) и включает командно-штабную и полевую фазы, целью которых является отработать взаимодействие, тренировать и усовершенствовать возможности подразделений в ходе планирования и проведение совместных операций в международной среде.

Грузия вошла в десятку стран по количеству граждан, ищущих убежище в ЕС

"Целью обучения является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран - партнеров Альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря", - подытожили в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Военные учения, AGILE SPIRIT 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 31 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
03 Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 49 новоизбранных депутатов
04 У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
05 Полицейским Днепропетровской области представили нового руководителя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
В ООН следят за ситуацией в Москве
В ООН следят за ситуацией в Москве
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь