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Маас об операции в Персидском заливе: Мы не хотим военной эскалации

Маас об операции в Персидском заливе: Мы не хотим военной эскалации
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Власти Германии отказались от миссии США в Персидском заливе в пользу дипломатического решения конфликта.

Германия не будет участвовать в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе.

Об этом заявил в Варшаве министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что в этом вопросе правительство в Берлине координирует свои действия с французскими коллегами. ”Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги”, - указал Маас.

Накануне США предложили Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Ранее Лондон предлагал создать для этих целей общеевропейскую миссию.

С тех пор как США вышли в 2018 году из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств, отмечают наблюдатели. В частности, 13 июня в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором США обвинили Тегеран.

В Иране обвинили США и Британию в "раздувании пламени войны в Персидском заливе"

В июле власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

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Германия, Иран, Персидский залив, CIF, Хайко Маас.
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