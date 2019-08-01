Генсек НАТО посетит Грузию в начале октября

Новости мира: Столтенберг приедет в начале октября в Тбилиси обсуждать вопросы безопасности на Черном море.

Визит членов Североатлантического совета в Грузию, который состоится 3-4 октября, возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщил в среду грузинской телекомпании "Имеди" спецпредставитель генсека по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, одной из основных тем обсуждения в ходе этого визита будет сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря.

"Визит Североатлантического совета в Грузию под руководством генсека НАТО в октябре будет хорошей возможностью для существенного рассмотрения этих вопросов. По поводу усиления безопасности Черного моря у нас сформировано мнение. Это приоритет для НАТО, и Грузия активно в это включена", - сказал Аппатурай.