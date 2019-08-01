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Доходы Турции от туризма достигли почти 8 миллиардов

Доходы Турции от туризма достигли почти 8 миллиардов
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: За три месяца Турция заработала почти 8 миллиардов на туризме.

Доходы Турции от туризма во II квартале выросли на 13,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $7 млрд 974 млн.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Институт статистики Турции.

“Большая часть доходов пришлась на долю иностранных туристов – 87,8%. 12,2% доходов пришлось на долю проживающих за рубежом турецких граждан”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что личные расходы туристов в Турции за II квартал достигли $5,576 млрд., а расходы на приобретение турпакетов превысили $2,397 млрд.

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Расходы одного туриста в Турции в среднем составили $625. Любопытно, что иностранные туристы тратили в среднем $607, а представители турецкой диаспоры - $766.

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Турция, Расходы, Туризм, Доходы.
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