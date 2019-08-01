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Четверг, 01.08.2019
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Англия страдает от серьёзного наводнения

Англия страдает от серьёзного наводнения
16:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото:Telegraf-EPA

Новости мира: Спасатели и полиция по всей стране ликвидируют последствия непогоды.

Сильные дожди в Великобритании привели к повышению уровня вод в реках и затоплению населенных пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Большего всего от паводков пострадало графство Чешир в центральной части страны. Многие районы центральной, северо-западной и северо-восточной Англии были охвачены многочисленными предупреждениями о наводнениях.

 В течение всего дня "желтый" уровень предупреждение о сильном дожде и грозах был объявлен к северу от Манчестера, Шеффилда и Линкольна. Аналогичное предупреждение было вынесено Метеорологическим бюро на четверг.

В северной части Англии в некоторых районах за час выпало от 15 до 20 мм осадков. "Существует небольшая вероятность того, что дома и предприятия могут быть затоплены, что приведет к повреждению некоторых зданий", - сказали в Метеорологической службе.

В городке Пойнтон спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков жителей. Полиция предупредила местных жителей, чтобы они не игнорировали знаки "дорога закрыта".

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Как сообщалось ранее, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

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Наводнение, Великобритания, Дождь, Населенные пункты, Чешир.
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