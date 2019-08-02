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Совет Европы разочарован усилиями Венгрии по борьбе с коррупцией

Совет Европы разочарован усилиями Венгрии по борьбе с коррупцией
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Совете Европы считают неудовлетворительной борьбу Венгрии с коррупцией.

Власти Венгрии подверглись в Совете Европы критике за недостаточные усилия в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

"Уровень соблюдения Венгрией рекомендаций (предоставленных СЕ четыре года назад - ред.) является глобально неудовлетворительным", - отмечается в отчете.

Как указывается в документе, Венгрия выполнила только 5 из 18 рекомендаций на удовлетворительном уровне. В связи с этим страна попадает под процедуру GRECO, касающейтся несоблюдения.

Эксперты назвали "особым разочарованием" то, что во многих случаях венгерская власть в своих отчетах не предоставила СЕ никакой дополнительной информации по этой проблематике.

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"Реализация рекомендаций для предотвращения коррупции, касающейся депутатов, остается неадекватной. GRECO настоятельно призывает венгерские власти принять решительные меры, чтобы улучшить нынешнюю систему целостности парламента, в частности, повысить уровень прозрачности и консультаций в законодательном процессе... и принять кодекс поведения для членов парламента", - отмечается в отчете.

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Венгрия, Совет Европы, Коррупция, GRECO.
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