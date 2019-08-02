Совет Европы разочарован усилиями Венгрии по борьбе с коррупцией

Новости мира: В Совете Европы считают неудовлетворительной борьбу Венгрии с коррупцией.

Власти Венгрии подверглись в Совете Европы критике за недостаточные усилия в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

"Уровень соблюдения Венгрией рекомендаций (предоставленных СЕ четыре года назад - ред.) является глобально неудовлетворительным", - отмечается в отчете.

Как указывается в документе, Венгрия выполнила только 5 из 18 рекомендаций на удовлетворительном уровне. В связи с этим страна попадает под процедуру GRECO, касающейтся несоблюдения.

Эксперты назвали "особым разочарованием" то, что во многих случаях венгерская власть в своих отчетах не предоставила СЕ никакой дополнительной информации по этой проблематике.

"Реализация рекомендаций для предотвращения коррупции, касающейся депутатов, остается неадекватной. GRECO настоятельно призывает венгерские власти принять решительные меры, чтобы улучшить нынешнюю систему целостности парламента, в частности, повысить уровень прозрачности и консультаций в законодательном процессе... и принять кодекс поведения для членов парламента", - отмечается в отчете.