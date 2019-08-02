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В НАТО будут принимать меры из-за нарушения Россией ракетного договора

В НАТО будут принимать меры из-за нарушения Россией ракетного договора
14:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира: НАТО будет принимать меры по контролю оружия массового уничтожения.

Североатлантический совет Организации Североатлантического договора (НАТО) заявляет, что в Альянсе согласовали пакет мер из-за продолжения нарушения Россией положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в заявлении на сайте Альянса относительно ракетного договора.

”Россия сегодня по-прежнему нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), несмотря на многолетние усилия США и союзников, в том числе на последнюю возможность в течение последних шести месяцев придерживаться своих обязательств по договору. Как следствие, решение Соединенных штатов выйти из договора, которое полностью поддержали члены НАТО, теперь вступает в силу”, - говорится в заявлении.

”Россия несет единоличную ответственность за кончину договора. Мы сожалеем, что Россия не продемонстрировала готовности и не осуществила никаких ощутимых шагов, чтобы вернуться к соблюдению ее международных обязательств. Ситуация, когда Соединенные Штаты полностью выполняют договор, а Россия нет, не является устойчивой”, - заявляют в Альянсе.

При этом сказано, что ”НАТО отреагирует взвешенным и ответственным образом на те существенные риски, которые создаются российской ракетной системой 9M729, для безопасности союзников”.

”Мы согласовали сбалансированный, скоординированный и оборонный пакет мер, чтобы обеспечить, что стратегия сдерживания и обороны НАТО остается надежной и эффективной”, - отмечают в Альянсе.

Также отмечается, что НАТО остается приверженцем сохранения эффективной системы международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

В этой связи в Альянсе продолжат отстаивать, поддерживать и еще больше укреплять контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением как одним из ключевых элементов евроатлантической безопасности.

Кроме того, в НАТО заявляют, что стремятся к конструктивным отношениям с Россией, тогда как действия России делают это возможным.

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Как известно, Североатлантический совет - это высший политический орган, принимающий решения в НАТО. Он следит за политическим и военным процессом, связанным с вопросами безопасности, которые влияют на Альянс в целом. В состав Совета входит по одному представителю от каждой из стран - членов, которые заседают для обсуждения политики или оперативных вопросов, требующих коллективных решений, обеспечивая форум для широкомасштабных консультаций между государствами - членами по всем аспектам, которые влияют на мир и безопасность в их странах.

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НАТО, Россия, Альянс, Североатлантический совет, Ракетный договор.
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