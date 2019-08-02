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В ЕС опасаются возможности начала новой гонки вооружений

В ЕС опасаются возможности начала новой гонки вооружений
14:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: Европейский союз призывает не допустить новой гонки вооружений из-за прекращения действия ДРСМД.

Европейский союз неоднократно подтверждал важность договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"В течение последних 30 лет ДРСМД вносил значительный вклад в европейскую и международную безопасность, а также в международную стабильность. Около 3 тыс. ракет были удалены с европейской территории и уничтожены под контролем", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что 2 августа вступило в силу решение о выходе США из ДРСМД, тогда как Россия прекратила его выполнять. "ЕС неоднократно призывал РФ принимать во внимание серьезную обеспокоенность, связанную с неисполнением этого договора", - заявил представитель ЕК.

В ЕС, по его словам, хотели бы продолжения действия договора РСМД. "Нужно проявлять осторожность, нельзя ввергнуться в новую гонку вооружений после значительного сокращения арсеналов по окончании "холодной войны", - добавил Гордехуэла.

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Он также заявил, что ЕС призывал Россию пересмотреть свой ядерный арсенал - стратегический и нестратегический, развернутый и неразвернутый.

"Мы желаем скорейшего и активного диалога по договору СНВ-III после 2021 года и по другим аспектам контроля над вооружениями", - подчеркнул представитель ЕК.

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ЕС, США, Россия, ДРСМД.
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