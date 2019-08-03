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В Париже женщина украла из бутика драгоценности на 1,3 млн евро

В Париже женщина украла из бутика драгоценности на 1,3 млн евро
00:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости мира: Притворившись принцессой из ОАЭ воровка украла драгоценности в бутике Парижа.

Женщина, которая притворилась принцессой из Объединенных Арабских Эмиратов, похитила из парижского люксового бутика драгоценности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на собственные источники.

По его данным, похищенные ювелирные изделия оцениваются в 1,3 млн евро. Инцидент произошел в среду, однако СМИ стало об этом известно только в пятницу.

По информации БФМ-ТВ, две женщины зашли в ювелирный магазин, расположенный в 1-м округе Парижа. Одна из них представилась как "супруга дубайского шейха", сообщницу она представила как свою помощницу.

По словам сотрудницы магазины, все время, пока женщины выбирали украшения, в бутик неоднократно звонили. Когда женщины выбрали украшения, они договорились с ассистентом по продажам, что осуществят денежный перевод на следующий день. После получения перевода посылку должны были отправить по указанному адресу.

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Однако, когда сотрудники бутика не получили перевода спустя два дня, они открыли коробку и обнаружили, что украшения в ней заменены бульонными кубиками. По данным некоторых других французских СМИ, в коробке сотрудники обнаружили шоколадные конфеты. Подразделение полиции Парижа по борьбе с организованной преступностью начало расследование.

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ОАЭ, Париж, Франция, Драгоценности, Украли, Похитили.
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