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В ФРГ изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

В ФРГ изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
02:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира: В Гамбурге полиция изъяла огромную партию кокаина стоимостью миллиард евро.

В порту в Гамбурге правоохранители изъяли крупнейшую в истории Германии партия кокаина весом 4,5 тонны, которую оценили в один миллиард евро.

Об этом сообщила Таможенная служба ФРГ в пятницу, 2 августа, передает Deutsche Welle.

В таможне рассказали, что две недели назад проверили контейнер, который транспортировался из столицы Уругвая Монтевидео и должен был быть доставлен в бельгийский Антверпен. По словам таможенников, в документах было указано, что контейнер загружен соей.

Однако во время проверки таможенники обнаружили 221 спортивную сумку, в которых были 4200 пакетов спрессованного кокаина. "Это самое большое количество кокаина, которое изъяли в Германии во время одного обыска", - подчеркнули в ведомстве. Таможенники отметили, что наркотики уже уничтожены в условиях строгой секретности.

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Германия, ФРГ, Полиция, Кокаин, Порт, Накротики.
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