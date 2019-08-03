Польша поддержала выход США из ДРСМД

Новости мира: В МИД Польши заявили, что решение о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности было правильным.

Польша поддерживает решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), возлагая ответственность за его прекращение на Россию.

Об этом МИД Польши написало в Тwitter.

“Польша вместе с союзниками полностью поддерживает решение США о выходе из договора ДРСМД. Это понятная реакция на нарушение договора со стороны России”, - говорится в заявлении МИД Польши.

Как отмечает польское внешнеполитическое ведомство, именно на России лежит полная ответственность за прекращение действия договора.

“Отсутствие готовности России соблюдать ДРСМД не оставило США никакого выбора”, - констатировал МИД Польши.

тмечается, что Варшава полностью поддерживает действия НАТО и США по обеспечению надежной и результативной политики отпугивания и защиты в ответ на угрозы, которые создаются со стороны России.

Как сообщалось, 2 августа официально завершился процесс выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию полную ответственность за прекращение действия этого договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и иметь баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

США впервые обвинили Россию в нарушении Договора еще в 2014 году.