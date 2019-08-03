Птица сорвала авиарейс с Венеции во Львов

Новости мира: Компании Ernest 2 пришлось отменить рейсы Венеция-Львов-Бергамо.

Из-за столкновения самолета с птицей в аэропорту Венеции авиакомпания Ernest 2 августа отменила рейсы Венеция-Львов-Бергамо.

Об этом сообщает Международный аэропорт "Львов" им. Д. Галицкого.

"Рейс ERN297/224 Венеция-Львов-Бергамо отменен по технической причине – столкновение воздушного судна с птицей в аэропорту Венеции (BIRD STRIKE in VCE)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что пассажирам было предложено расселение в отель.

"Информированием пассажиров о времени и обстоятельствах отлета занимаются колл-центр и представители авиакомпании", - добавили в сообщении.

Оба рейса должны были выполняться в пятницу, 2 августа. Венеция-Львов - в 19.15 вылет, Львов-Милан (Бергамо) - в 21.45.