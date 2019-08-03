Скачать
Суббота, 03.08.2019
Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине
Зеленский планирует развивать медицинский туризм в Украине
ЕС выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ
ЕС выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ
Ибрагимович оштрафован за симуляцию (Видео)
Ибрагимович оштрафован за симуляцию (Видео)
Мисс Украина 2019: все подробности предстоящего конкурса красоты
Мисс Украина 2019: все подробности предстоящего конкурса красоты

Птица сорвала авиарейс с Венеции во Львов

Птица сорвала авиарейс с Венеции во Львов
12:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Компании Ernest 2 пришлось отменить рейсы Венеция-Львов-Бергамо.

Из-за столкновения самолета с птицей в аэропорту Венеции авиакомпания Ernest 2 августа отменила рейсы Венеция-Львов-Бергамо.

Об этом сообщает Международный аэропорт "Львов" им. Д. Галицкого.

"Рейс ERN297/224 Венеция-Львов-Бергамо отменен по технической причине – столкновение воздушного судна с птицей в аэропорту Венеции (BIRD STRIKE in VCE)", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что пассажирам было предложено расселение в отель.

В аэропорту "Киев" будет установлен памятник Сикорскому

"Информированием пассажиров о времени и обстоятельствах отлета занимаются колл-центр и представители авиакомпании", - добавили в сообщении.

Оба рейса должны были выполняться в пятницу, 2 августа. Венеция-Львов - в 19.15 вылет, Львов-Милан (Бергамо) - в 21.45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аэропорт, Львов, Самолет, Венеция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
02 Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД
03 Портнову выплатят 7 миллионов из госбюджета
04 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
05 Врачебные советы, которые помогут сохранить здоровый позвоночник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Грозовой циклон в Украине: ожидайте ливни
Грозовой циклон в Украине: ожидайте ливни
&quot;Дело Скрипалей&quot;: Госдеп США раскрыл суть новых санкций против РФ
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против РФ
Официальный курс валют от НБУ на 3 августа
Официальный курс валют от НБУ на 3 августа
Предсвадебная вечеринка на роскошной яхте: Хайди Клум и Том Каулитц готовятся к свадьбе
Хайди Клум и Том Каулитц устроили предсвадебную вечеринку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь