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Воскресенье, 04.08.2019

Изобретатель Запата таки пересек Ла-Манш на флайборде (Видео)

Французский изобретатель Фрэнки Запата в воскресенье, 4 августа, успешно пересек Ла-Манш на разработанном им флайборде. Об этом сообщает DW. "40-летний изобретатель вылетел из Сангатта на северном побережье Франции. За 20 минут он приземлился в бухте Святой Маргарет неподалеку от Дувра на юге Великобритании. На полпути он сделал остановку на лодке для того, чтобы дозаправиться", - говорится в сообщении. Фрэнки Запата пролетел 35 километров от французского до британского побережья на высоте 15-20 метров над водой. Скорость флайборда, который имеет пять двигателей, составляет 120 километров в час. Напомним, в прошлом месяце первая попытка Запаты перелететь через канал завершилась неудачно - он упал в воду, пытаясь дозаправиться.
Укринформ
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Франция, Ла Манш, Фрэнки Запата, Флайборд.
11:12 Сегодня Телеграф
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