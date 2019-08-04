В порту Риги пьяный капитан умудрился дважды посадить судно на мель

Новости мира: Пьяный капитан с Антигуа и Барбуды посадил корабль на мель в порту Риги.

Капитан судна Hadeland под флагом Антигуа и Барбуды дважды посадил корабль на мель при выходе из порта Риги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DELFI.

Латвийская служба береговой охраны получила в субботу, 3 августа, информацию о том, что при выходе из порта судно село на мель.

На место инцидента отправилось судно береговой охраны. В результате осмотра корабля, выяснилось, что капитан судна находится в алкогольном опьянении.

Барбадосский капитан дважды посадил судно на мель. В первый раз ему удалось сняться с мели, но через 20 минут инцидент повторился.

По факту случившегося береговая охрана составила протокол, судно отбуксировали в Рижский порт.