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В Британии арестовали двух пьяных пилотов перед вылетом

В Британии арестовали двух пьяных пилотов перед вылетом
00:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Полиция Великобритании задержала двух пилотов в состоянии алкогольного опьянения.

Британская полиция арестовала двух пилотов в аэропорту Глазго, которые собирались идти в рейс под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом передает УНН со ссылкой на Skynews.

Два пилота были арестованы после того, как не прошли тесты на проверку дыхания перед вылетом United Airlines из аэропорта Глазго в США в субботу утром. Рейс под номером UA162 был отменен.

В полиции Шотландии подтвердили, что оба мужчины являются пилотами и что они должны предстать перед судом во вторник, 6 августа.

Сотрудники ГБР проводят обыски в двух аэропортах и на таможне

За правонарушения, связанные с авиационным персоналом, опьяненным алкоголем или наркотиками, может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.

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Все по теме:

Великобритания, Аэропорт, Алкоголь, Полиция, Пилот.
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