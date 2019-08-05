В Британии арестовали двух пьяных пилотов перед вылетом

Новости мира: Полиция Великобритании задержала двух пилотов в состоянии алкогольного опьянения.

Британская полиция арестовала двух пилотов в аэропорту Глазго, которые собирались идти в рейс под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом передает УНН со ссылкой на Skynews.

Два пилота были арестованы после того, как не прошли тесты на проверку дыхания перед вылетом United Airlines из аэропорта Глазго в США в субботу утром. Рейс под номером UA162 был отменен.

В полиции Шотландии подтвердили, что оба мужчины являются пилотами и что они должны предстать перед судом во вторник, 6 августа.

За правонарушения, связанные с авиационным персоналом, опьяненным алкоголем или наркотиками, может грозить до двух лет лишения свободы или штраф.