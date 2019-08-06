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Британия вошла в коалицию по защите судов в Персидском заливе

Британия вошла в коалицию по защите судов в Персидском заливе
10:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира: Британцы будут работать вместе с американским флотом и будут обеспечивать безопасность коммерческих судов в Ормузском проливе.

Великобритания присоединилась к инициированной США международной военно-морской коалиции для защиты торговых судов в Персидском заливе. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

"В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе", - сказано в сообщении.

Лондон дал согласие присоединиться к миссии в Ормузском проливе после "конструктивных дискуссий" на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля, указано в заявлении.

"Великобритания решительно настроена гарантировать своим судам защиту от незаконных угроз. По этой причине мы сегодня присоединились к новой военно-морской коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе", - отметил министр обороны Бен Уоллес.

В свою очередь, глава британского МИДа Доминик Рааб подчеркнул необходимость обеспечить всем международным судам свободу передвижения и навигации в Ормузском проливе, "учитывая возросшую угрозу".

"Наша цель - обеспечить широчайшую международную поддержку, чтобы сохранить свободу навигации в регионе в соответствии с международным правом", - добавил он.

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О намерении США создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе стало известно в начале июля. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда заявил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции. Другие страны пока не заявили о своей готовности в ней участвовать.

"Великобритания и США намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы воодушевить других присоединиться", - отметил Рааб. 

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США, Великобритания, Иран, Персидский залив, Ормузкий пролив.
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