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Лукашенко разрешил авиакомпаниям продажу товаров из duty free

Лукашенко разрешил авиакомпаниям продажу товаров из duty free
19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: В Беларуси разрешили продажу на борту товаров из магазинов беспошлинной торговли.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий продажу в самолетах белорусских авиаперевозчиков товаров из магазинов беспошлинной торговли.

Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных авиаперевозок. Будет разрешена реализация (путем разносной торговли) товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борт воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли.

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Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Duty Free.
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