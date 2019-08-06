Правительство Британии приложит все усилия ради сделки с ЕС

Новости мира: В правительстве Великобритании не покидают надежд договориться с ЕС о пересмотре условий выхода из блока.

Майкл Гоув, британский министр, ответственный за планирование Brexit без соглашения, расстроен тем, что Европейский союз отказывается возобновить переговоры относительно условий выхода его страны из блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я глубоко расстроен тем, что ЕС, похоже, отказывается вести переговоры с Великобританией", - сказал он.

"Премьер-министр четко дал понять: он хочет договориться о хорошем соглашении с Европейским союзом, и он приложит всю энергию правительства и обеспечит, чтобы как друзья мы могли договориться о новом соглашении", - заявил Гоув.

Он заявил о необходимости нового подхода к Brexit.

"Что бы не случилось, мы хотим переговоров и готовы к ним, ЕС должен оценить, что мы уйдем 31 октября, с соглашением или без" - подчеркнул министр.