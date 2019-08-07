Скачать
Среда, 07.08.2019
Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных
Зеленский проводит совещание с силовиками в связи с гибелью четырех военных
Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу
Порошенко не вручали подозрений ни по одному открытому делу
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

СМИ: Решение по досрочным выборам в Италии будет принято к сентябрю

СМИ: Решение по досрочным выборам в Италии будет принято к сентябрю
09:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира: Напряжение между партией Сальвини "Лига" и движением "5 звезд" высоко, и это может вылиться в досрочные выборы.

Вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил во вторник, что вскоре станет ясно, возможно ли продолжение работы коалиционного правительства между его ультраправой "Лигой" и движением "5 звезд".

Как сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы собрали идеи для Италии на следующие 20 лет", - сказал Сальвини после встречи в МВД с профсоюзами и представителями бизнеса, когда его спросили, могут ли быть назначены досрочные выборы.

"Если мне удастся внедрить их, это будет хорошо. Иначе кто-то другой может это сделать. Мы не привязаны к своим должностям. Мы скоро увидим (нужны ли досрочные выборы), вероятно, до сентября", - отметил политик.

Идею военно-морской миссии в Персидском заливе поддержали Франция, Италия и Дания

Напряженность между "Лигой" и "5 звездами" высока из-за разногласий по ряду вопросов. Например, железнодорожный проект, предназначенный для сообщения городов Турин и Лион, был отложен на несколько месяцев, так как "5 звезд" выступает против него, а "Лига" - за.

Сальвини также призывает к значительному снижению налогов, чтобы вызвать у вялой итальянской экономики "позитивный фискальный шок". Он заявил, что откажется поддерживать правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, если министр экономики Джованни Триа не внесет его требования в закон о бюджете на 2020 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, МВД, Европа, Матео Сальвини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
04 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
05 СЦКК: боевики из противотанкового гранатомета стреляли из Украинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика &quot;Талибана&quot;
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика "Талибана"
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь