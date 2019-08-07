Кандидатом на пост еврокомисара от Литвы может стать министр экономики

Новости мира:Президент Литвы, премьер-министр и лидер Литовского союза крестьян и зеленых договорились выдвинуть в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса.

Президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и премьер-министр Саулюс Сквернялис договорились выдвинуть министра экономики Виргиниюса Синкявичюса в еврокомиссары.

После встречи с Синкявичюсом Науседа подтвердил, что эта договоренность была достигнута еще на прошлой неделе.

Пока Литва официально не представила кандидата в еврокомиссары. Решение не приняли ни правительство, ни парламент. Однако фракция "крестьян" в парламенте выразила поддержку Синкявичюсу.

6 августа в Брюсселе состоялась неформальная встреча Синкявичюса с будущей главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

28-летний Синкявичюс сейчас занимает пост министра экономики и инноваций. Он учился в Абериствитском университете в Уэльсе, где изучал экономику и международные отношения. Степень магистра получил в Маастрихтском университете.