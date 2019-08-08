Скачать
Четверг, 08.08.2019
Кыргызстан: сторонники экс-президента захватили шестерых спецназовцев
Кыргызстан: сторонники экс-президента захватили шестерых спецназовцев
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения
Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
SpaceX успешно посадил обтекатель Falcon 9, который падал из космоса
SpaceX успешно посадил обтекатель Falcon 9, который падал из космоса

МИД ФРГ просит сограждан воздержаться от поездок в ОРДЛО и оккупированный Крым

МИД ФРГ просит сограждан воздержаться от поездок в ОРДЛО и оккупированный Крым
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:МИД Германии предостерег граждан от поездок на оккупированные Донбасс и в Крым.

Гражданам Германии, которые собираются в Украину, стоит воздержаться от поездок в неконтролируемые правительством районы Донбасса, а также в оккупированный Крым.

Об этом предупреждает МИД Германии.

В дипломатическом ведомстве советуют воздержаться от поездок в районы Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины. То же касается ряда подконтрольных украинской власти районов вдоль линии противостояния.

Напоминается, что на востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, часть территории контролируют сепаратистские силы. Зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, поэтому там консульский защиту немецким гражданам не может быть предоставлен.

МИД Германии отмечает, что в зоне конфликта фиксировались нападения и похищения людей, в том числе иностранных журналистов и международных наблюдателей.

"Путешествие на Крымский полуостров очень не рекомендуется", - указывают в МИД. При этом подчеркивается, что Крым "продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но сейчас подконтролен России".

ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем

Такми образом, чтобы посетить полуостров, необходимо разрешение компетентного украинского органа, которое выдается лишь при определенных условиях, но не для туристических целей, информирует МИД, добавляя, что въезд в Крым через территорию России является нарушением законодательства Украины. Консульская защита там также не может быть предоставлена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Донбасс, Оккупированный Крым, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
03 У Макрона рассказали о разговоре с Зеленским
04 Лига чемпионов: Порту в гостях минимально обыграл Краснодар
05 Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана
Атамбаева защитили от штурма спецназа Кыргызстана
Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
Пересчет голосов: ЦИК установила дедлайн окружкому №210
Эрдоган заявил о завершении переговоров по ЗСТ с Украиной
Эрдоган заявил о завершении переговоров по ЗСТ с Украиной
Полезнее свежих: преимущества замороженных овощей
Полезнее свежих: преимущества замороженных овощей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь