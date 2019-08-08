МИД ФРГ просит сограждан воздержаться от поездок в ОРДЛО и оккупированный Крым

Новости мира:МИД Германии предостерег граждан от поездок на оккупированные Донбасс и в Крым.

Гражданам Германии, которые собираются в Украину, стоит воздержаться от поездок в неконтролируемые правительством районы Донбасса, а также в оккупированный Крым.

Об этом предупреждает МИД Германии.

В дипломатическом ведомстве советуют воздержаться от поездок в районы Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины. То же касается ряда подконтрольных украинской власти районов вдоль линии противостояния.

Напоминается, что на востоке Украины с весны 2014 года продолжается вооруженный конфликт, часть территории контролируют сепаратистские силы. Зоны, которые не контролируются украинским правительством, подпадают под особый режим доступа в соответствии с законодательством Украины, поэтому там консульский защиту немецким гражданам не может быть предоставлен.

МИД Германии отмечает, что в зоне конфликта фиксировались нападения и похищения людей, в том числе иностранных журналистов и международных наблюдателей.

"Путешествие на Крымский полуостров очень не рекомендуется", - указывают в МИД. При этом подчеркивается, что Крым "продолжает оставаться частью Украины по международному праву, но сейчас подконтролен России".

Такми образом, чтобы посетить полуостров, необходимо разрешение компетентного украинского органа, которое выдается лишь при определенных условиях, но не для туристических целей, информирует МИД, добавляя, что въезд в Крым через территорию России является нарушением законодательства Украины. Консульская защита там также не может быть предоставлена.