В Германии может подорожать мясо "из соображений благополучия животных"

Новости мира:В Германии может подорожать мясо - этого требуют защитники животных.

Цена мяса в немецких магазинах может вырасти по требованию защитников животных, которых поддерживают правящие политические силы.

Об этом пишет Welt.

"ХДС/ХСС, СДПГ и Зеленые считают возможным повысить цены на мясо из соображений благополучия животных. Правозащитники требуют ввести налог на мясо, чтобы можно было улучшить условия содержания скота", - говорится в сообщении.

Ввести дополнительный сбор на мясо призвала Немецкая федерация благополучия животных. Партии, принадлежащие к правящей коалиции, а также Зеленые, поддерживают такой шаг и предлагают увеличить НДС до 19% против нынешних 7%.

Впрочем, оппозиция - Левые, свободные демократы и Альтернатива для Германии - против этой идеи.

По данным статистики, среднестатистический немец потребляет 60 кг мяса за год. Однако в последние годы в стране все популярнее вегетарианство.