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Воевавшему на Донбассе за оккупантов чеху грозит 20 лет тюрмы

Воевавшему на Донбассе за оккупантов чеху грозит 20 лет тюрмы
07:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:25-летнему чеху за его участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ДНР" "светит" 20 лет.

В Чехии расследуют причастность гражданина страны к незаконным вооруженным формированиям и 

“Детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью обвинили еще одного чеха, который, по их словам, воевал за сепаратистов из самопровозглашенной Донецкой народной республики”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашу Н. было чуть больше 20 лет (сейчас ему 25), когда он поехал на Донбасс, где присоединился к пророссийским сепаратистам.

Представитель Высшей прокуратуры Праги подтвердил, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью инициировал привлечение к уголовной ответственности за террористическое преступление в связи с конфликтом на востоке Украины жителя Карловых Вар. Детали он разглашать не стал, лишь сослался на то, что следствие находится в начальной стадии.

У детективов, занимающихся этим делом, есть “достаточно доказательств, чтобы обвинить его”, - заверили близкие к следствию источники.

Приехал оформлять паспорт: СБУ задержала боевика "Л/ДНР" в Донецкой области

В Чехии участие в боях на стороне пророссийских боевиков обычно преследуется так же, как терроризм, что предусматривает от 12 до 20 лет заключения.

По информации издания, чешские детективы расследуют еще более 15 подобных случаев.

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Чехия, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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