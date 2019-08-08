Ринне: Министерство обороны игнорирует политические решения

Новости мира:Премьер-министр Финляндии уверяет, что его критика направлена на всех чиновников, а не только Министерства обороны.

Финский премьер-министр Антти Ринне (СДП) продолжает критиковать чиновников нескольких министерств Финляндии. Риннe в среду заявил, что заметил ситуации, когда принятые политические решения по определенным вопросам в конце концов не повлияли на работу чиновников, например, Министерства обороны.

"Вот почему я хотел обратить внимание на тот факт, что политические решения направляют деятельность чиновников в начале пребывания в должности нового командующего", - сказал он, имея в виду нового командующего Финскими силами обороны генерал-лейтенанта Тимо Кивинена.

Ранее Ринне заявил, что Кивинен должен "знать свое место" и признать, что именно политические руководители направляют деятельность чиновников, а не наоборот.

Премьер пояснил, что его сообщение было нацелено на всех чиновников министерства, а не на попытку критиковать Кивинена. Он также признал, что одной из причин его заявления являются военные учения, организованные Финскими силами обороны.

"Когда меня попросили прислать поздравления командующему, я подумал, как политикам на разных уровнях стало труднее из-за того, как чиновники действовали с военными учениями в последние годы", - сказал он.

"Финским силам обороны необходимо проводить учения для развития собственных оборонных возможностей - это совершенно понятно. Но вы также должны быть в состоянии проанализировать, какое влияние имеют учения как политический сигнал, а это требует принятия политических решений", - сказал Ринне.