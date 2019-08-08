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Польский суд вынес решение по задержанным в Кракове гражданам РФ

Польский суд вынес решение по задержанным в Кракове гражданам РФ
13:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости мира:Суд отправил задержанных под арест.

Суд временно арестовал 24 из 26 человек, задержанных накануне правоохранителями перед торгово-развлекательным центром в польском Кракове. Большинство из них не признают своей вины. Об этом сообщила радиостанция RMF 24, передает УНН.

Так, в ходе антитеррористической операции у торгового центра в Кракове был задержан 26 человек, младшему из которых 19 лет. По данным радиостанции, среди задержанных - два поляка и два чеченца с польским гражданством. Остальные - чеченцы и армяне. Некоторые из них находятся в Польше нелегально, некоторые временно.

В автомобилях задержанных полицейские обнаружили пусковые установки слезоточивого газа, топоры и мачете, значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов, бейсбольные биты, а также значительное количество кокаина.

Суд арестовал 24 человек из 26-х. При этом, суд не удовлетворил двух ходатайств прокуратуры - по состоянию здоровья и семей подозреваемых. Отмечено, что после представления обвинения в участии в организованной вооруженной группе, покушении на избиение, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также хранении большого количества наркотиков 25 человек не признают своей вины. Относительно некоторых задержанных уже начата процедура экстрадиции.

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Как сообщалось ранее,  неподалеку торгово-развлекательного центра в Кракове предстояло выяснение отношений с участием банды граждан России, в основном чеченской национальности, с краковскими футбольными хулиганами.

Перед одним из торгово-развлекательных центров в Кракове полиция задержала 20 человек - граждан России, выходцев с Кавказа.

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Польша, Суд, Арест, РФ, Беспорядки, Краков.
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