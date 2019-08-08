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Британия отправила корабль для сопровождения российского судна

Британия отправила корабль для сопровождения российского судна
16:33 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Патрульный корабль Великобритании сопровождал российское судно "Василий Быков" вовремя его прохождения через Ла-Манш.

Патрульный корабль Королевского флота Великобритании был отправлен для сопровождения российского корвета в Ла-Манше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте британского флота.

Британский корабль HMS Forth на днях вернулся в британские воды после своего первого визита в зарубежный порт и сразу был отправлен для сопровождения российского корабля "Василий Быков".

"HMS Forth покинул Гибралтар 31 июля, после чего быстро двинулся на север и провел тяжелые погодные испытания. Затем он отправился на встречу с "Василием Быковым", когда судно шло из Северного моря, чтобы принять участие в праздновании Дня военно-морского флота России в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

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"Василий Быков" - российский патрульный корабль проекта 22160. Он предназначен для несения патрульной службы в открытых и закрытых морях, охраны кораблей при проходе в международных водах.

Корабль вошел в состав ВМФ России в декабре 2018 года.

Корвет вооружен 76 мм пушкой и восемью переносными зенитными ракетными комплексами "Игла". На его борту также базируются вертолет и несколько беспилотных летательных аппаратов. Этот корабль впервые прошел через Ла-Манш.

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Великобритания, Россия, ВМС, Корабль, Сопровождение.
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