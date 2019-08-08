В Германии запланирован суд на 92-летним охранником Штуттхофа

Новости мира:Подозреваемый в убийстве более 5 тыс. заключенных в нацистом лагере смерти 92-летний мужчина предстанет перед судом.

В Германии в октябре начнется суд над 92-летним Бруно Деем, которого обвиняют в соучастии в массовых убийствах в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Дей обвиняется в причастности к убийству 5230 заключенных в период с 1944 по 1945 год в лагере Штуттхоф в северной части Польши.

Он признал, что в лагере совершались преступления, но сказал, что не мог убежать из-за страха быть убитым.

Штуттхоф сначала был лагерем для интернированных, а в 1942 году был официально признан концентрационным лагерем.

С июня 1944 года там убивали заключенных в газовой камере, и более 65 тысяч человек погибли до того, как 9 мая 1945 года советская армия освободила Штуттхоф.

Слушания будут ограничены двухчасовым сессиями не более двух раз в неделю по состоянию здоровья Дея.