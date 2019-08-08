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Джонсон требует у парламента выполнения воли британцев

Джонсон требует у парламента выполнения воли британцев
15:06 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Новоизбранный премьер Британии Борис Джонсон обратился к депутатам с просьбой выполнить волю населения страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал депутатов поддержать Brexit 31 октября, заявив, что они пообещали выполнить высказанную в 2016 году волю страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я думаю, что депутаты должны продолжать и выполнять то, что обещали людям этой страны снова и снова: они выполнят мандат 2016 года и покинут ЕС 31 октября", - сказал Джонсон журналистам в четверг.

Он не стал уточнять, планирует ли отложить проведение выборов на период после Brexit в случае, если парламент объявит ему вотум недоверия.

Джонсон не уйдет с поста премьер-министра даже в случае вотума недоверия

"Мы собираемся покинуть Европейский Союз 31 октября, за что проголосовали жители этой страны", - сказал он в ответ на вопрос о выборах.

Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit.

Многие депутаты британского парламента, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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