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Четверг, 08.08.2019
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Школы Парижа проходят дезактивацию

Школы Парижа проходят дезактивацию
22:42 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Масштабный пожар в Нотр-Даме оставил значительное количество свинца на прилегающих с ним территориях.

В Париже начались работы по дезактивации школ, в которых обнаружен опасный уровень содержания свинца после пожара в соборе Нотр-Дам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Власти французской столицы в прошлом месяце приказали провести глубокую очистку в школах в районе собора. Ожидается, что работы по дезактивации будут завершены до того, как ученики вернутся в школу в сентябре.

В четверг рабочие в защитных костюмах проводили дезактивацию в детском саду и начальной школе Сен-Бенуа, расположенных в нескольких сотнях метров от Нотр-Дама.

Реконструкция Нотр-Дама продолжится с 12 августа

15 апреля сотни тонн свинца со шпиля и крыши собора расплавились во время масштабного пожара, а частицы осели на окрестных улицах.

Работы по удалению свинца в самом соборе возобновятся на следующей неделе, на этот раз с более строгими процедурами безопасности. Власти были вынуждены приостановить свою деятельность в прошлом месяце после давления со стороны инспекторов труда, обеспокоенных рисками для здоровья работников.

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Париж, Франция, Свинец, Нотр-Дам, Дезактивация.
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