В Молдове открыли три уголовных дела о незаконной прослушке

Новости мира:Прокуратура Молдовы завела три уголовных дела о незаконной прослушке.

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила три уголовных дела по факту незаконного прослушивания политиков, журналистов и представителей гражданского общества.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Генеральная прокуратура в рамках трех уголовных дел проверяет законность процессуально-уголовных действий, специальных следственных мероприятий и решений, вынесенных прокурорами, следственными органами и судьями, которые санкционировали прослушивание и ведения наружного наблюдения за политиками, журналистами и представителями гражданского общества», - говорится в сообщении.

Сообщается, что прослушивание и наружное наблюдение велось по поручению прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важных дел.

Уголовные дела были инициированы на основании обнародованного ранее журналистского расследования о прослушивании в период с 2017 по 2019 год нескольких политиков, представителей гражданского общества, журналистов и других публичных лиц, якобы подозреваемых в организации и проведении массовых беспорядков.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, следственными мероприятиями установлено, что в ходе прослушивания и внешнего наблюдения были нарушены основные конституционные права граждан - право на личную и семейную жизнь.