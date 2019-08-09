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В Молдове открыли три уголовных дела о незаконной прослушке

В Молдове открыли три уголовных дела о незаконной прослушке
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Прокуратура Молдовы завела три уголовных дела о незаконной прослушке.

Генеральная прокуратура Молдовы возбудила три уголовных дела по факту незаконного прослушивания политиков, журналистов и представителей гражданского общества.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Генеральная прокуратура в рамках трех уголовных дел проверяет законность процессуально-уголовных действий, специальных следственных мероприятий и решений, вынесенных прокурорами, следственными органами и судьями, которые санкционировали прослушивание и ведения наружного наблюдения за политиками, журналистами и представителями гражданского общества», - говорится в сообщении.

Сообщается, что прослушивание и наружное наблюдение велось по поручению прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важных дел.

Уголовные дела были инициированы на основании обнародованного ранее журналистского расследования о прослушивании в период с 2017 по 2019 год нескольких политиков, представителей гражданского общества, журналистов и других публичных лиц, якобы подозреваемых в организации и проведении массовых беспорядков.

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Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, следственными мероприятиями установлено, что в ходе прослушивания и внешнего наблюдения были нарушены основные конституционные права граждан - право на личную и семейную жизнь.

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Молдова, Генпрокуратура, Уголовное дело, Прослушка.
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