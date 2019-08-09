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В Латвии считают что РФ отрабатывает сценарий блокировки Балтийского моря

В Латвии считают что РФ отрабатывает сценарий блокировки Балтийского моря
16:41 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:По мнению Минобороны Латвии такие действия РФ направленны на то, чтобы затруднить доступ кораблей НАТО к Балтийскому морю.

Министерство обороны Латвии заявило, что Россия в своих военных учениях "Щит Океана" разыгрывает сценарий перекрытия Балтийского моря.

Об этом сообщает Delfi.

Корабли российского флота проводят учения "Щит океана" с 1 по 9 августа в Балтийском море. Помимо прочего, обучение проходят в Норвежском и Северном морях. 

По информации Минобороны Латвии, российский флот учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

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В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов в районе Балтийского моря. Например, вчера вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30.

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РФ, Латвия, Балтийское море, "Щит Океана".
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