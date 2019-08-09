Вучич о вступлении в НАТО: Сербия останется нейтральным государством

Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс НАТО или в другие военные союзы.
Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич во время открытия железнодорожного моста через Дунай.
"Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере, за последние годы мы достигли существенного прогресса", - заявил Вучич.
По словам сербского президента, его страна хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.