Вучич о вступлении в НАТО: Сербия останется нейтральным государством

Новости мира:Сербия не планирует вступать в НАТО.

Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс НАТО или в другие военные союзы.

Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич во время открытия железнодорожного моста через Дунай.

"Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере, за последние годы мы достигли существенного прогресса", - заявил Вучич.

По словам сербского президента, его страна хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.