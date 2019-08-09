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Вучич о вступлении в НАТО: Сербия останется нейтральным государством

Вучич о вступлении в НАТО: Сербия останется нейтральным государством
22:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сербия не планирует вступать в НАТО.

Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс НАТО или в другие военные союзы.

Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич во время открытия железнодорожного моста через Дунай.

"Сербия останется нейтральным государством. Именно по этой причине мы заботимся о своей безопасности и в этой сфере, за последние годы мы достигли существенного прогресса", - заявил Вучич.

Президент Грузии: Путь в НАТО - это путь к глобальному миру

По словам сербского президента, его страна хочет быть свободной, ни от кого не зависеть и сама определять свое будущее.

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Сербия, НАТО, Александр Вучич.
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