Мощный торнадо разрушал самый центр Амстердама (Видео)

Вечером в пятницу Амстердаме наблюдался сильный вихрь в Остердок - центральном районе города, который находится между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO, передаёт УНН со ссылкой на NOS. Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей. Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час, пишут местные СМИ. По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.