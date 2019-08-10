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Суббота, 10.08.2019

Мощный торнадо разрушал самый центр Амстердама (Видео)

Вечером в пятницу Амстердаме наблюдался сильный вихрь в Остердок - центральном районе города, который находится между Центральным вокзалом и научным музеем NEMO, передаёт УНН со ссылкой на NOS. Видео с изображением природного явления поделились многие пользователи социальных сетей. Скорость ветра, вероятно, достигала не выше 100 километров в час, пишут местные СМИ. По данным спасательных служб, от жителей города поступило несколько сообщений об ущербе, нанесенном тайфуном, в том числе о повреждении лодки, снесенной черепице и поваленных деревьях.
УНН
Фото: pixabay.com
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Амстердам, Нидерланды, Торнадо, Остердок.
09:57 Сегодня Телеграф
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