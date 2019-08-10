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В Осло мужчина открыл стрельбу в мечети

В Осло мужчина открыл стрельбу в мечети
23:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В столице Норвегии злоумышленник открыл огонь в мечети.

По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы в мечети в Осло, сообщают в субботу западные СМИ.

"Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан", - говорится в твиттере местной полиции.

Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу. Другие подробности о нем и его мотив пока неизвестны.

Напоминаем, неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. Об этом сообщает New Zealand Herald.

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Норвегия, Стрельба, Осло, Мечеть.
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