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В Румынии перед зданием правительства собирается акция протеста

В Румынии перед зданием правительства собирается акция протеста
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Возле здания румынского правительства начинается митинг протеста.

В субботу вечером, 10 августа, на площади Виктория перед зданием правительства Румынии в Бухаресте начинается митинг протеста.

Акция приурочена к годовщине аналогичного митинга, который прошел 10 августа 2018 года и во время которого многие участники акции получили травмы из-за насилия со стороны правоохранительных органов, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы пришли сегодня на эту акцию, чтобы выразить недовольство бездействием правоохранительных органов: ровно год прошел, однако расследование практически не проводится, и ни один из представителей правоохранительных органов не был наказан за насилие против мирных манифестантов», - отметил один из протестующих.

Участники акции протеста также почтили память трагически погибших от рук маньяка в городе Каракал уезда Олт двух девочек, выразив возмущение непрофессионализмом многих представителей правоохранительных органов, которые несвоевременно отреагировали на полученный службой спасения сигнал тревоги для последующего проведения операции по спасению девочек.

По предварительным данным, в митинге в Бухаресте принимают участие около 4-х тысяч человек.

Манифестанты требуют отставки правительства под руководством Виорики Дэнчилэ.

Напоминаем, 10 августа 2018 года во многих городах Румынии прошли антиправительственные митинги с требованием к властям отказаться от инициативы введения поправок в уголовное законодательство и смягчения наказания для коррупционеров. В результате разгона манифестантов, около 300 человек были травмированы, а многие отравились слезоточивым газом.

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Румыния, Протест, Правительство, Митинг.
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