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В Париже на акцию протеста “желтых жилетов” вышли только несколько сотен человек

В Париже на акцию протеста “желтых жилетов” вышли только несколько сотен человек
01:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В акции протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие только несколько сотен человек.

Несколько сотен участников протестного движения “желтых жилетов” приняли участие в новой манифестации, прошедшей в субботу в Париже. Об этом сообщил Agence France-Presse (AFP), передает УНН.

Сторонники движения начали собираться в районе станции метро Вилье еще утром. После небольшого митинга они двинулись по улицам города с призывами к французским властям в срочном порядке решить социально-экономические проблемы страны, в частности, снизить безработицу, улучшить систему образования, пересмотреть пенсионный вопрос. Некоторые манифестанты держали в руках плакаты в память о 24-летнего жителя Нанта Стива Каниса, погибшего после полицейской операции в конце июня.

Акция протеста прошла в эту субботу и в Бордо (юго-запад страны), на Биржевой площади перед входом в Национальный таможенный музей. По данным AFP, в ней приняли участие около 6 тыс. человек.

Манифестация состоялась и в Тулузе (юг Франции). Там в шествии “желтых жилетов” приняли участие около 250 человек. Они выкрикивали лозунги “Полиция везде, правосудия нигде!”, “Стоп репрессиям!” “Поддержка раненным!”. В ходе манифестации группа радикально настроенных протестующих пыталась провоцировать полицию, на что сотрудники сил безопасности ответили слезоточивым газом. В ходе столкновений две женщины получили травмы.

Не обошлось без инцидентов и в другом южном городе — Монпелье. Там около 100 демонстрантов разрисовали желтой краской фасад здания, где располагается приемная депутата Национального собрания, избранного в парламент от президентского движения “Республика на марше”.

Напомним, Макрона признал, что протесты “желтых жилетов” вызваны несправедливостью во Франции.

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Париж, Франция, Протесты, Желтые жилеты.
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