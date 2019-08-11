Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Бекиров: Я нахожу силы и выдерживаю незаконное нахождение в условиях СИЗО
Бекиров: Я нахожу силы и выдерживаю незаконное нахождение в условиях СИЗО
Джемилев о словах Эрдогана по Крыму: Это заявление очень важно для нас
Джемилев о словах Эрдогана по Крыму: Это заявление очень важно для нас
Следующий бой Бивола запланирован на октябрь
Следующий бой Бивола запланирован на октябрь
Эмили Ратаковски борется за феминизм
Эмили Ратаковски борется за феминизм

В Германии от удара молнии в футбольное поле пострадали 15 футболистов

В Германии от удара молнии в футбольное поле пострадали 15 футболистов
01:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В Германии молния ударила в футбольное поле, 15 пострадавших.

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Около 20:30 в пятницу, 9 августа, игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне (Вюртемберге).

Внезапно рядом с ними ударила молния. 15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание. На спортивную площадку прибыла команда медиков, после чего спортсменов госпитализировали.

Напоминаем, в индийском штате Бихар в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Молния, Гроза, Футболисты, Пострадали.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Абитуриенту на заметку: какие работники нужны Украине
03 "Росатом" подтвердил: в Архангельской области взорвалась ракета
04 День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
05 Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Запорожье выявили более тонны опасных арбузов
В Запорожье выявили более тонны опасных арбузов
В Осло мужчина открыл стрельбу в мечети
В Осло мужчина открыл стрельбу в мечети
В Херсоне обыскивают судно, поставляющее топливо для РФ
В Херсоне обыскивают судно, поставляющее топливо для РФ
Disney перестала снимать фильмы студии Fox
Disney перестала снимать фильмы студии Fox
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь