В Германии от удара молнии в футбольное поле пострадали 15 футболистов

Новости мира:В Германии молния ударила в футбольное поле, 15 пострадавших.

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку.

Об этом сообщает издание Die Welt.

Около 20:30 в пятницу, 9 августа, игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне (Вюртемберге).

Внезапно рядом с ними ударила молния. 15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание. На спортивную площадку прибыла команда медиков, после чего спортсменов госпитализировали.

Напоминаем, в индийском штате Бихар в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей.