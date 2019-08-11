В Германии от удара молнии в футбольное поле пострадали 15 футболистов

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку.
Об этом сообщает издание Die Welt.
Около 20:30 в пятницу, 9 августа, игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне (Вюртемберге).
Внезапно рядом с ними ударила молния. 15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет получили травмы. Один человек ненадолго потерял сознание. На спортивную площадку прибыла команда медиков, после чего спортсменов госпитализировали.
Напоминаем, в индийском штате Бихар в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей.