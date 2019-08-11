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Юнкер о "жестком" Brexit: Британцы будут большими неудачниками

Юнкер о "жестком" Brexit: Британцы будут большими неудачниками
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство премьера Джонсона ведет Великобританию к выходу из ЕС без соглашения.

Бывший президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предупредил премьера Великобритании Бориса Джонсона, что его намерение вывести страну из Евросоюза без соглашения навредит Лондону, а не Брюсселю.

Об этом передает телеканал новостей "112".

"Brexit без заключения соглашения с Евросоюзом навредит Британии больше, чем остальной Европе, независимо от того, насколько правительство премьер-министра Бориса Джонсона пытается доказать обратное... Если речь идет о жестком Brexit, в этом никто не заинтересован, но британцы будут большими неудачниками. Они ведут себя так, будто это не так, но это так", - заявил Юнкер.

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Как сообщалось, новоизбранный британский премьер - консерватор Борис Джонсон является последовательным сторонником Brexit и пообещал, что страна выйдет из Евросоюза до 31 октября при любых условиях, даже вопреки позиции парламента.

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ЕС, Борис Джонсон, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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