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В Румынии протестовали против насильственного разгона митингов

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В Румынии протестовали против насильственного разгона митингов
10:34 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В Румынии десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственном протесте по случаю прошлогодних событий.

Десятки тысяч протестующих вышли на мирный митинг в Бухаресте, чтобы выразить сопротивление деятельности социал-демократического правительства Румынии по случаю годовщины насильственного подавления прошлогодней демонстрации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Протест был организован и поддержан группами румын, которые работают за рубежом, недовольных коррупцией, слабой государственной администрацией и попытками правящей коалиции ослабить судебную систему.

Более 20 000 человек вышли на митинг возле здания правительства, размахивая флагами Румынии и Европейского Союза и требуя отставки кабинета министров.

В Румынии перед зданием правительства собирается акция протеста

За два с половиной года пребывания социал-демократов у власти в стране произошло большое количество многолюдных мирных протестов.

Единственный насильственный протест произошел в августе прошлого года, когда специальные силы полиции неоднократно применяли слезоточивый газ и избивали протестующих. За помощью медиков тогда обратились более 400 человек.

Прокуратура начала расследование по поводу чрезмерного применения силы полицией, но дело остается нерешенным и через год.

Напомним, сотрудники российской полиции задержали 229 человек из числа тех, кто гулял по центру Москвы после окончания согласования с властями столицы РФ митинга.

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Румыния, Протесты, Коррупция, Бухарест, Демонстрация, Митинги.
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