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Джонсон, расширив полномочия: Полиция может и должна применять силу

Джонсон, расширив полномочия: Полиция может и должна применять силу
11:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полицейским Великобритании расширили полномочия с подачи нового премьера Бориса Джонсона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет расширить британские тюрьмы на 10 тыс. мест, а также ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

Об этом Джонсон пишет в своей колонке для британского издания The Mail, которое выйдет в воскресенье, 11 августа, сообщает DW.

По словам Джонсона, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (2,66 млрд евро) на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.

Джонсон призывает полицию к более жесткой борьбе с криминалом, расширив для этого ее полномочия. "Сегодня я заявляю, что во всех 43-х полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять: полиция может и должна применять силу, проводя досмотры подозрительных лиц", - подчеркивается в тексте.

С этой целью еще 8000 сотрудников полиции будут наделены полномочиями задерживать и обыскивать подозреваемых. "Нужно строже относиться к преступлениям. Это означает что нужно быть строгим по отношению к преступникам", - пишет Джонсон.

Джонсон занял пост премьер-министра 24 июля и сразу взял курс на явную конфронтацию с Брюсселем, назвав подготовку к жесткому "Брекзиту" "наивысшим приоритетом" Лондона.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

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Великобритания, Борис Джонсон, Насилие, Задержания, Саджид Джавид.
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