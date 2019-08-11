Обломки аварийно посаженного самолета повредили авто и дома в Риме

Новости мира:Самолет Boeing 787 рейса Рим-Лос-Анджелес приземлился в аэропорту, разбросав по окрестностям обломки.

Небольшие фрагменты самолета авиакомпании Norwegian, который совершил аварийную посадку в аэропорту Рима, упали на крыши и автомобили города Фьюмичино.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Самолет совершил аварийную посадку вскоре после взлета.

В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки разбили окна нескольких автомобилей. Кроме того, незначительно повреждены оказались даже крыши нескольких домов.

В целом обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов.

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, который направлялся в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в Соединенные Штаты.