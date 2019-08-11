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Воскресенье, 11.08.2019

Проработавшую 13 месяцев градирню в Германии эффектно снесли (Видео)

В Германии с помощью контролируемого взрыва снесли градирню атомной электростанции - сооружение в виде башни, предназначенное для охлаждения воды атмосферным воздухом. Об этом сообщает Bild. АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве (не учтены все риски в случае землетрясения) ее отключили уже в 1988 году. Электростанция проработала всего 13 месяцев. Финальные работы по сносу градирни начались в 14:25 в пятницу, а в 15:37 бетонная башня рассыпалась в считанные секунды.  В прошлом огромная градирня доминировала в регионе в течение десятилетий. Она была даже выше, чем Кельнский собор (157 метров), расположенный примерно в 90 км. 
Фото: Твиттер
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Германия, АЭС, Взрыв, Снос, Уничтожение.
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