Проработавшую 13 месяцев градирню в Германии эффектно снесли (Видео)

В Германии с помощью контролируемого взрыва снесли градирню атомной электростанции - сооружение в виде башни, предназначенное для охлаждения воды атмосферным воздухом. Об этом сообщает Bild. АЭС в Мюльхайм-Керлихе построили в 1986 году, но из-за ошибки при строительстве (не учтены все риски в случае землетрясения) ее отключили уже в 1988 году. Электростанция проработала всего 13 месяцев. Финальные работы по сносу градирни начались в 14:25 в пятницу, а в 15:37 бетонная башня рассыпалась в считанные секунды. В прошлом огромная градирня доминировала в регионе в течение десятилетий. Она была даже выше, чем Кельнский собор (157 метров), расположенный примерно в 90 км.